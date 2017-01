Rozhodovací strom pre multimediálny prehrávač

Moje aktuálne pokusy s multimediálnym prehrávačom majú kopec poznatkov, ktoré tak ľahko nezískate alebo naopak vám idioti nakecajú kopec nezmyslov.

Prejdem v skratke pár z nich, aby ste sa vedeli rozhodovať:

Zástupcovia hardware:

A.: špecializovaný prehrávač typu NMT, napríklad Popcorn Hour,

B.: polobastlený prehrávač napr. na platforme typu Raspberry Pi 3,

C.: komerčný prehrávač napr. platforma Apple TV 4,

D.: komerčný prehrávač s otvorenejšou platformou, napr. Cubox

Zástupcovia software:

a) proprietarne prostredie, napr. u Popcorn Hour,

b) otvorený software portovaný na niekoľko hw platforiem, napr. KODI

c) aplikácia pre vhodné prostredie, napr. software z App Store pre Apple TV 4

1. prehrávače typu Popcorn Hour majú síce chudobné GUI a nemajú možnosti typu „KODI“, no široká podpora audio formátov (to sú tie skratky Dolby Digital, TrueHD, DTS, DTS-HD) resp. vôbec schopnosť ich spoznať je dokonalejšia,

2. Popcorn Hour je po krátkom čase slabo aktualizovaný firmware, ak niečo nevie, tak žiadna výmena OS nepomôže,

3. Raspberry Pi je najčastejšie spomínaný ako vhodný pre KODI, lenže to platí pre najmenej náročné využitie, narazíte pomerne skoro na totálne obmedzenia. Tým najfatálnejším je, že nedokáže odoslať zvukové streamy v audio formátoch HD. To znamená, že film s DTS-HD nedokáže poslať do receivera. Slepá cesta, nejde to.

4. Pokiaľ chcete zostať na podobnej platforme, miesto Raspberry treba zrejme ísť po krabičkách ako je Cubox-i, ten podľa ťažko získaných vygúglených správ by v princípe nemal mať problém robiť passthtrough audio formátov do receiverov.

5. KODI je bohužiaľ trošku hlúpejšie v tom, že nejde napríklad nastaviť pre prípad HD audio formátov aby _aspoň_ downmixol do STEREA, buď teda všetko downmixuje alebo tie HD audio stopy nepôjdu.

6. Handbrake (konvertor) síce vie pekne zmeniť DTS-HD napr. do Dolby Digital ale priemerný film potom konvertuje rádovo v desiatkach minút. Aj keby to bolo pár minút, je to laicky neprijateľné.

7. Apple TV 4 má voči problému v bode 3. vlastne navrch, má aplikácie typu c), ktoré netrpia problémom s HD audiom, čo je s veľkým prekvapením vlastne napodiv aure skvelého KODI a Raspberry Pi.

8. Cubox výjde rovnako draho ako keď si kúpite Raspberry Pi 3 lebo je použiteľný out of box,

9. KODI na Cubox funguje ale pokiaľ som zistil len OpenELEC a o podpore LibreELEC je to pre mňa len v úrovni dohadov,

10. KODI má v konfigurovateľnosti a dovybavení všetko asi najpokročilejšie a až nad úroven schopnosti človeka sa k tomu postaviť spotrebiteľsky, stane sa konfigurátorom a testovačom všetkého, čo sa len dá,

11. software Infuse ako zástupca bodu c) je ďaleko priamočiarejší a pokiaľ nechcete k telke pripájať X krabičiek, tak Apple TV 4 je vážny kandidát pre majiteľov iOS zariadení lebo aj tu má hodne čo riešiť (ľudia, čo žijú iba s iPhonom ani netušia, čím si rozšíria možnosti),

12. Ak narazíte na problém 3. budete mať nutkanie kúpiť nový receiver, ale môže to byť rozhodnutie, ktoré oľutujete, Raspberry Pi nepustí tie HD a hotovo :)

13. neexistuje žiadny solídny objektívny nástroj na výber receiveru, aj po X rokoch, keď som to zistil, je tento svet neprehľadný. Vysoko pravdepodobne kúpite nevhodný receiver, buď drahý a zlý alebo drahý a zbytočne presypaný funkciami alebo lacný a po chvíli na vyhodenie.

14. ak chcete KODI a chcete ho naozaj postaviť ako ultimátnejší nástroj na filmy, choďte rovno po Cubox-i a pravdepodobne ak máte novší receiver, tak HD audio spozná aspoň natoľko, že si ho sám downmixne na nižšie audio formáty – čiže aspoň nejaký zvuk budete počuť.

15. spotrebiteľsky a laicky najlepšie to výjde pre majiteľov iOS pretože si kúpia peknú hračku Apple TV 4 a do nej Infuse. Potrebujete samozrejme receiver.

16. mimo fanúšikov iOS je riešenie aj Cubox-i s KODI, takisto treba receiver.

17. Popcorn Hour nikdy nebol veľmi laicky prívetivý (zobrazuje súborový systém a vôbec sa nesnaží o solídne GUI).

Čo asi urobím ja? Možno dokúpim Cubox-i alebo kapitulujem s KODI a budem pozerať na Apple TV 4 s Infuse. Po spoznaní KODI však tie možnosti ma celkom zaujali. Znova však musím povedať, že je to neproduktívny žrút času.