Aj ja som Netatmo!

O stanici Netatmo som započul niekedy v roku 2012 a diskusie sa postupne rozširovali. Keďže nemala žiadnu obrazovku na zobrazovanie, tak sa mi javila menej praktická. V roku 2016 som však zmenil postoj a základnú sadu už mám nejaký ten čas doma.

Čo som o Netatmo čítal

Na začiatku sa dáta dali pozerať len ak ste boli s telefónom v dosahu. Súčasný systém však posiela dáta na cloud a ten zároveň poskytuje množstvo primeraných služieb: stav stanice na webstránkach (netreba mobil), mapu staníc po celom svete a to najpodstatnejšie API pre programovanie.

Hype sa zvyšoval

Nakoniec sa však stalo, že som si koncom roka 2016 kúpil Netatmo. Aj keď som prekvapene zistil aký je mohutne populárny, tak skúsim vysvetliť v čom je tak zaujímavý.

V prvom rade je to zariadenie rozbaľ a funguj. Potom je to fakt, že oproti lacnej 20 eurovej meteostaničke (teplota vnutri, vonku, čas) má viac než jednu funkčnosť naviac.

Proti Netatmo hrá najmä cena. Pri kúpe vám nemusí docvaknúť, že zahŕňa aj cloud výrobcu, ktorý stanice používajú. Časom pribudli aj ďalšie doplnkové komponenty a aj tie sú drahé. Po spočítaní všetkého môžete hravo prekročiť tisíc eur. Našťastie si však vystačím so základnou sadou Netatmo Weather. To isté určite drvivá väčšina ľudí.

Chýba display na internom module

Najzložitejším problémom v praktickom využívaní je chýbajúca obrazovka so zobrazovaním meraných údajov. Nepomôže ani argument, že to mám v mobile, tablete, na webe cloudu. Keď sedím doma je ďaleko príjemnejšie pozrieť na obrazovku – to oceníš napríklad ráno, keď nemáš čas loviť mobil a aplikáciu v ňom. Naopak je výhodná ak mám chvíľku na skúmanie histórie nameraných vecí.

Má to API, takže na display nemusím už čakať

Preto som začal hľadať možnosti ako si takúto obrazovku vyrobiť a musím sa pochváliť, že sa to stalo reálnym. Budem mať malú obrazovku s pripojeným chipom, ktorý cez WiFi načíta dáta z cloudu. Viac o tom, keď to budem mať skompletované.

Popis základnej sady

Základná sada obsahuje dva valce. Väčší je interný modul napájaný adaptérom zo zásuvky. Ten meria najviac veličín: teplota, vlhkosť, stav CO2, tlak, hluk. Menší valec je na dva AAA články a umiestňuje sa vonku. Meria teplotu a vlhkosť. Stanica okrem toho samozrejme má aj prevádzkové dáta ako je stav batérie, kvalita bezdrôtového prepojenia a podobne.

Prvé spustenie

Pri oživovaní stanice ich v prvom rade pripojíte na svoj WiFi router, vytvoríte si účet na cloude Netatmo a nastavíte ďalšie parametre.

Stanice merajú hodnoty približne raz za desať minúť a odosielajú ich do Netatmo cloudu. Tu sa zbierajú a ukladá sa samozrejme aj ich história.

Pre používateľa sú pripravené webové stránky na ich prezeranie, aplikácie pre iOS a Android. Zaujímavejšie je však to, že poskytuje aj API. Cloud robí teda aj zber histórie, čo je využité v aplikáciach na grafy. To je funkčnosť navyše bežných bytových teplomerov. Vidím ako kolíše teplota vnútri, podľa grafov si ľahšie uvedomím vplyv na ne.

Vymoženosti

Zaujala ma najmä hodnota CO2, kde si čítaním grafov dokážem lepšie „nastaviť“ vetranie a s tým súvisejúce ovplyvnenie vnútornej teploty.

Meranie hluku je zasa celkom zaujímavá možnosť tichého alarmu :-)

Obslužný software na cloude má samozrejme aj možnosti pre nastavenie notifikácie upozorňujúcich na zmeny hodnôt.

Cloud má asi najväčšiu vymoženosť mapu sveta, kde vidieť hodnoty staníc ostatných majiteľov. V konfigurácií si totiž môžem externý modul nastaviť tak, že meranú teplotu (a vlhkosť) vidieť v cloude (áno, ide to vypnúť, no nie je veľa dôvodov to robiť – ak ste na nejaký prišli, tak som na ne prišiel aj ja).

V aplikáciách je aj predpoveď počasia, pričom je dôležité vedieť, že počíta aj s nameranými údajmi z mojej stanice (a staníc v okolí), takže môže byť presnejšia. Ostatní používatelia tvrdia, že to funguje.

Zároveň z mapy si viem porovnávať namerané teploty v okolí, čo mi dáva pomerne dobrý obraz o počasí v lokalite, kde sa pohybujem. Aj toto je funkčnosť navyše, ktorá hovorí v prospech Netatmo.

Zaujímavým údajom, ktorý nie je merateľnou veličinou je „Indoor comfort“ zobrazovaný aplikáciami: je to vypočítavaná hodnota z vnútornej teploty, vlhkosti, CO2 a hlučnosti. Potom je tu údaj Outdoor air quality je zasa ďalší získavaný index s piatimi úrovňami a odhaduje znečistenie ovzdušia. Samotné stanice ho priamo nemerajú. Vypočítava ho cloud z hodnoty výskytu prachu (PM10), NO2, ozónu (O3), CO a SO2. Tieto údaje si preberá cloud z iných zdrojov.

API API API

Skúmaním API som prišiel na množstvo informácií, ktoré možno načítavať. Niektoré sú použité v dodaných aplikáciách ale z popisu v dokumentácií sú zrejmenšie: vídím tam napríklad minimálnu/maximálnu nameranú teplotu vnútri/vonku vrátane času, kedy to bolo. Potom sú informácií o trendoch pohybu (stabilná, rastie, klesá) zmien teploty, vlhkosti a podobne. Môžem z API načítavať aj zaznamenanú históriu, údaje z iných staníc.

Cloud umožňuje napríklad aj to, že ak poznám ďalšieho majiteľa Netatmo, môže mi povoliť prístup aj k údajom jeho internej stanice. Potom vidím jej údaje presne tak akoby to bola „moja“ stanica. Môžem mať aj doplnkové moduly napríklad na meranie v ďalšej miestnosti ale aj meranie sily vetra (samostatný externý modul), meranie dažďa (tiež samostatný externý modul). Cez cloud teda môžem využiť dáta o vetre a daždi z nejakej susednej stanice (čo je výhoda ak ich nemám kam namontovať a nemusím si ich kúpiť).

Vrátim sa ešte k obrazovke ku Netatmo. Základom budú súčiastky pre stavebnicu Arduino avšak minimalizované do najnevyhnutnejšej zostavy. K tomu nevyhnutné naprogramovanie v chipe. Ten potom načítava spracované údaje a zobrazí na menšej štvorriadkovej obrazovke. Zámerne to nie je plnofarebná obrazovka, lebo vtedy by bolo lepšie použiť skôr Raspberry Pi a to by to všetko už stálo skoro toľko ako samotná stanica.

Teraz čakám na zásielky potrebných súčiastok a potom budem mať prvý finálny kus. Doteraz som toto skúšal len vo vývojárskej a dočasnej zostave. Software je tým pádom odladený a perfektne funkčný. Peknou fintou je prvotné oživenie obrazovky – všetko urobíte z počítača či mobilu cez prehliadač.

Záver

Aj keď je Netatmo Weather sada, ktorá funguje po rozbalení a krátkom oživení, tak predsa len sa dá dlho vyhrať s nastavovaním, skúmaním možností cloudu.