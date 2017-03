Bude fungovať podpora elektromobilov štátom?

Elektromobily. Vynechajme všetko ostatné a zamerajme sa len na „štátnu“ podporu. Čo je podľa vás lepšie ako podnet štátu k rozvoju a rozšíreniu (a nahradeniu)?

Najprv máme aktuálnu možnosť: Prásknuť mi pár tisíc ako príspevok k nákupu elektromobilu? Nebudem sugestívny: to je podľa mňa nefunkčná hovadina. Skôr určená na to, aby som neskôr elektromobil predal s väčším ziskom.

Alebo… žiadne emisné poplatky (STK+EK), žiadne parkovacie poplatky, žiadne poplatky za vjazd, žiadne diaľničné poplatky, prednostná jazda. Myslíte si, že je to pre štát drahšie alebo lacnejšie? Áno, ja si myslím, že je to výhľadovo lacnejšie, no je to ADRESNÉ asilne motivačné.

Podnet via článok o podpore elektromobilov:

Odpustili im dane, mýta a jazdia v bus pruhoch. Vitajte v Nórsku, kráľovstve elektromobilov

Línk nedávam, aj tak to majú za paywallom.