WWDC 2017 keynote: dojmy

Inzertná stránka miesto obklopenia článku bannermi

Nový model (neberte ma za slovo) internetovej reklamy (najmä u novín a magazínov): miesto vkladania bannerov dokola článkov. By mohlo byť niečo ako interstitial. Raz za čas mi predtým, než otvorím článok nabehne inzertná strana. Nie vždy. Ja viem, že to môže byť ešte otravnejšie, no dnes keď máš obsah na stránke v menšine by… Read more »