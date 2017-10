Opäť je tu vlna pomätencov, ktorí pohukujú, že Apple nie je prvý. Hej, je to tak. Neuviedol prvý dotykový telefón (iPhone). Už predtým ho niekto robil. Kto? Netuším. Ale od okamihu uvedenia iPhone boli odrazu všetky telefóny ako iPhone. Že?

Opäť si preposielate tabuľky parametrov a nechápete, že nikto, ani vy si nekupujete tabuľky s číslami. Kupujete si niečo, čo by malo dokopy fungovať aj s tým, čo v tabuľke nedokážeš napísať. To niečo rozhodlo, že si kúpil Android, Nokiu, LG, Blabladabla, iPhone. To je fuk čo to je, ale v tabuľke to nenájdeme. A pokiaľ mi chceš tvrdiť, že si šiel výhradne podľa tabuľky parametrov, tak si klamár ale hlavne blbec. :-) Nezáleži na tom, či ti vyšiel iPhone alebo nejaký zelený Android.

Takže máme tu iPhone 8. Chcete vedieť, čo si myslím? No… je to vlastne iPhone 7S. Tým pádom je to všetko, čo k nemu môžem povedať. Zaujíma ma totiž iPhone X.

Fakty musia ísť bokom, pokiaľ ide o srandu. Takže nezáleží na tom, že nefunkčné rozpoznávanie tváre predošlí výrobcovia robili pomocou fotky. Musíme založiť fóry o FaceID na tom, že to robí rovnako. Nie, nemôže sa nikto poučiť na chýbách predchodcov a nemôže to trebárs skúsiť urobiť lepšie. V každom prípade, niektoré ženy vraj budú mať problém ráno otvoriť iPhone X.

Viete, čo sa to deje? Nič nové. Ľudia, čo tvrdia ako im záleží na faktoch, číslach, výkonoch, užitočnosti a možnostiach, na toto všetko jednoducho zabudnú. Nič nové. V roku 2007 ste predpovedali, že iPhone je nepodarok, neprežije, každý je lepší ako iPhone. A čo sa stalo? Presný opak. Už desať rokov opakujete aký je to nepodarok :) A viete, čo sa deje? Stále je to etalón, stále je to smartphone, ktorý si beriete do úst. Takže je na čase priznať si, ako veľmi vám na ňom záleží. :)

Ako veľmi ho potrebujete, aj keď ho nemáte.

Viete prečo? Ste totiž nespokojní. Ja už tých desať rokov nemám iný telefón ako iPhone. A úprimne povediac, nieže netuším nič o iných mobiloch, ja častokrát nedokážem odpovedať aké rozlíšenie to má, aký procesor, koľko má taktov. Nie nejaký iný mobil, neviem to povedať o tom svojom. :)

Viete, kedy sa vám toto stane? V momente, keď budete spokojní s tým, čo ten váš mobil robí. Keď nepocítite potrebu skúmať, čo to má vnútri a prečo je to horšie ako by ste potrebovali. Keď viete, že ten nasledujúci model bude proste lepší – a viacej skúmať nepotrebujete – žiadne procesory, žiadne rozmery obrazoviek, žiadne typy pamätí. Máte len túto istotu. Akonáhle sa mi bude zdať, že ten môj mobil už nejako dosluhuje (pokazilo sa niečo, rozbil sa alebo je už niečo pomalšie, niečo nejde použiť alebo jednoducho to nové sa mi zapáčilo), tak neskúmam čo to má vnútri. Len pouvažujem, či teraz alebo neskôr.

Takže tu máme výročný iPhone X.

Čo ja s ním? Mám iPhone 6S plus. Ťažko sa mi rozhoduje pretože sa mi zdá špičkový. Všetko robí ako má. Len nie je v mojej obľúbenej čiernej farbe. To je len 7-ka. Ale Ani osmička ani Xko v čiernej nie je. To je v mojej hlave mínus. Odďaľuje to rozhodnutie. Ale inak sa mi na Xku páči viac ako nepáči.

Že je odstránený home button témou vtipov? Pre mňa je odpoveď to, čo zistím sám – bude to fungovať? Ak áno, vtipkujte si koľko chcete.

Za pozitívum beriem rozmer obrazovky ako moje plusko ale menšie telo. Toto je tak veľké plus, že prevaľuje rozhodnutie na kúpiť.

Napodiv mi nevadí, že ponúka len kapacity 64 a 256. Tá prvá mi stačí dnes. Tým pádom neriešim.

Cena? Tú riešite iba vy, takže vy povedzte. :) Plusko som kúpil za takmer tisícku. Myslíte si, že mi tak prekáža cena Xka? No povedz, že mi to vadí. :) Serie ťa, že nie? Je to môj problém alebo tvoj? No tvoj.

Že OLED malo milión telefónov predtým? No a? Súhlasím a je mi to jedno. Ja ti netvrdím, že je prvý a že to Apple vynašiel. Ani Apple to netvrdí. To len tvoja pomätená hlava premýšľa týmto spôsobom. Opäť je tu jednoduchá reakcia. Pozriem sa, uvidím či je to k lepšiemu. Či to funguje.

Za tých desať rokov som absolvoval (verte, že nie celkom cielene), pár debát s ľuďmi, čo mávali všetkým možným, čo je lepšie ako iPhone. Lenže najmä tí najdebatnejší, najohnivejší, práve tí dnes žmolia iPhone a nedajú naň dopustiť. Sú dokonca väčšie ovce než ja.

Mňa v skutočnosti iPhone až tak veľmi nezaujíma. To moje naj, to je iPad. A ten iPhone je k tomu len kúsok do skladačky. Mám ho preto, aby mi žili Apple Watch, aby sa mi jednoduchšie používal Mac, iPad, Apple TV. Mám plus verziu, aby som ho vôbec dokázal otvoriť a niečo si na ňom pozrieť.

Mám tuším jednogigový alebo dvojgigový paušál na dáta. Miniem za mesiac asi pol giga. Mobilné dáta mám neustále zapnuté. Wifi samozrejme tiež. Už tomu rozumiete? Až tak ma neberie. Ale keď ho už do zoberiem do ruky, tak je obratom pripravený a tie veci, čo chcem, tie mi idú. Nie veci, ktoré mi začnete menovať vy. Ja mám tie svoje.

Takže pôjdem si po iPhone X? Pravdepodobne niekedy áno. Keď budem mať cestu, keď budú mať ten, čo chcem (tmavý), keď sa mi bude chcieť. :-)