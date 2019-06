Bobiverzum (+odkazy)

Čítajte knižky o Bobiverze. Má to mať tri časti, zatiaľ sú tu vidieť len dve. Prvá je hlavne o tom ako to začalo. Bob je človek, ktorého po nehode prebrali. Veľmi pútavé sú scény, kedy prichádza na to, že jeho vedomie už nie je v jeho tele. Ďalšia časť deja je už tým, na čo ho vlastne preniesli do „počítača“.

Druhú knihu som kúpil dlhší čas po prečítaní prvej. Prakticky celý dej sa venuje hlavne tomu, že si Bob začal vyrábať svoje kópie a zároveň hľadá spôsob záchrany ľudí zo Zeme.

Teším sa na tretiu.