Návrh Slovenskej pošte

Iste ste si už všimli preplnenosť vašich pobočiek. Ľudia držiaci žlté karty stoja v radoch a unavujú vašich zamestnancov v už aj tak neklimatizovaných priestoroch. Prišiel by vhod nejaký nový produkt, ktorý by ste mohli začať využívať.

Predstavte si, že miesto toho, aby adresát so žltým lístkom by miesto do radu ostatných ľudí pred prepážkou urobil niečo iné.

Vy by ste mu ešte nedoručenú zásielku umiestnili do zvláštneho boxu. Človek so žltým lístkom by prišiel k tomuto boxu, vybral by si z neho zásielky. Ušetrili by ste na neustálom pobehovaní pracovníkov z prepážky. Nemuseli by po celej miestnosti hľadať tú vašu zásielku. Nemuseli by skúmať, či vojde okienkom alebo ju musíte dostať „cez dvere“.

Teraz si predstavme, že vyťaženejšie pošty by museli mať tých boxov veľmi veľa. Ale aj tu sa dá ušetriť.

Len si pomyslite, miesto znášania nákladov na boxy umiestnené na pobočke pošty, presuniete túto zodpovednosť na adresátov. A oni si ich podľa vašich pokynov zriadia vo svojom domove.

No a vy im ich zásielky – pracovne to nazvime „naboxujete“ – do nich. Nazvime ich – opäť zatiaľ pracovne – poštové schránky.

Verím, že tento môj návrh prinesie do vašich nákladov výrazné úspory v riadení logistiky a zároveň pomenovaním inovatívnych boxov dôjde k propagácií brandu Pošty rovno v miestach bydliísk vašich klientov.