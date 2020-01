Koniec trápenia s laptopom – vitaj späť, mac mini

V roku 2009 som si popri nákupe rožkov zobral mac mini. Moja predošlá cesta smerovala k tichšiemu počítaču. Preto som si kúpil menšiu… ehm… skrinku pre poskladanie PC. Tichosť sa zasa až tak nekonala pretože až mac mini mi ukázal skutočné ticho.

Tým síce nezačínala moja „Apple éra“, iPhone som mal už od roku 2007. Neskôr predstavili macbook air a ten som ani nepotreboval, no nakoniec som ho kúpil. Po čase som mac mini predal.

Macbook Air som musel nejako usporiadať na stole. Rýchlo som prišiel na to, že bude musieť zostať na stole. Bude musieť byť otvorený. A budem musieť dokúpiť Belkin dock.

Stôl sa odrazu zdal preplnený. Pod stolom neuveriteľné množstvo káblov.

Mať laptop na stole ako pracovnú stanicu mi prišlo nezmyselné. No on fungoval, výkonovo stačí dodnes. Len trčal na stole.

Dlhé roky som čakal na nové modely mac mini. Špekuloval som nad iMacom, dokonca som si preveril, či by som nešiel do iného macbooku. Aj keď nie sú na trhu čerstvo nové mac mini, tak som sa nakoniec rozhodol, že Catalinu (Katarínu) budem chcieť používať na novšom počítači.

Takže som naštartoval konfigurátor pre mac mini. Silnejší model, pridať pamäť na 16 gigabajtov (ide vymeniť) a hlavne zvážiť úložisko.

Macbook som vcelku neprezieravo zvolil na 128 GB SSD a je to fakt málo. Knižnice Photos trčia na externom disku.

Preto som ako minimum zvolil 256 GB SSD ale moja konfigurácia to ešte zvýšila a pridával som až na 512 GB SSD.

Knižnice nakoniec ponechávam na mieste.

Ako však prejsť bez úhony z počítača na počítač? Migračný asistent macOS je výborný ale i tak nespoliehajte na to, že to pôjde bez problémov. Zopakoval som si to dvakrát, pričom mi nový mac mini premazal zálohy MBA na NAS. Nakoniec si myslím, že pri výmene počítačov je najlepšie riešenie zapnúť starý i nový. Mať ich na jednej sieti. Potom spustiť na oboch migračný asistent a zvoliť, že prenášam z Mac na Mac.

Až vtedy sa mi prenieslo aj nastavenie prostredia a pokračujem v pohode v tom istom prostredí.

Moje usporiadanie na stole sa zmenilo.

Na stole už nemám stojan s macbookom. Spod stola som vybral dock, snáď dvadsať káblov, tri až päť adaptérov, USB hub.

Keďže však mac mini zvládne viacej monitorov, behom dlhšieho obdobia doplním moje 27″ lacné EIZO o ďalší monitor. Rozhodujem sa či pôjdem do lacného náhľadového FullHD monitora alebo sa posnažím vybrať 27″ s rovnakým rozmerom a rozlíšením.

Prečo mac mini a prečo nie iMac či macbook?

iMac by som veľmi chcel. Asi by som nejako zvládol, že mám už 27″ monitor ale ťažšie sa mi pozeralo na fakt, že prijateľnejší by bol 21″ iMac. Ten som nakoniec vyškrtol. Lenže 27″ sa po vyskladaní dostáva k cenám nad 2500 eur. Zvážil som teda ako veľmi používam počítač. Vyšlo mi, že naďalej je mojim top strojom iPad.

Prepočítaval som si aj macbooky. Samozrejme v Pro prevedení. Tu už sa dalo čosi poskladať dokonca v sume akú som dal za doplňované mac mini. Len som si znova predstavil, že bez docku to nebude fungovať. To rozhodlo.