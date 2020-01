VoxRec: pohotový hlasový záznamník s prevodom do textu

Pravdepodobne ste už zažili situácie, kedy by sa vám hodil obyčajný diktafón. A teraz si predstavte, že by ste mali neobyčajný záznamník reči.

VoxRec je aplikácia pre iPhone, iPad ale aj Apple Watch. Má za úlohu vyrobiť zvukový záznam. Lenže tu sa ma oprávnene spýtate, či nestačí ten základný v iOS. Ten vstavaný totiž synchronizuje záznamy len s iCloud. Narazíte však na nutnosť zdieľať záznamy s ľudmi cez Dropbox alebo Google Drive.

Naviac máme poruke neobyčajnú funkciu. VoxRec sa zo záznamu pokúsi identifikovať reč. Tú potom prevedie do písaného textu – má teda funkciu transkripcie (Transcription).





Prvé, čo uspokojí, je pekné UI. Je v tmavej farbe, čo ešte zvyšuje moje sympatie. Po spustení ponúkne vytvorenie konta. To je vyžadované pre rozšírené funkcie VoxRec na transkripciu (Transcription – prepis reči do textu).

V základe je zadarmo avšak pripravte sa na nákupy v aplikácií. Našťastie základné funkcie to neovplyvňuje a zároveň si funkčnosť prepisu odskúšate aj bez platenia.

Platíte teda len za prevod hlasu na text podľa dĺžky záznamu určeného na prepis.

Ešte zaujímavejší postreh: je to prehrávač. Ľahko importujete zvukové záznamy v rôznych audio formátoch. V prehrávaní je dokonca tak úslužný, že si pamätá kde ste záznam pauzli.

V tento moment si už dokážete predstaviť, na čo všetko použijete VoxRec. Ako diktafón? Zaznamenať si prednášku? Nechať niekde na ulici známeho nadiktovať adresu či telefónne číslo. Alebo len máte chuť rýchlo zaznamenať svoju myšlienku, ktorú neskôr chcete prepísať do textu.

VoxRec – Voice Recorder Možno ste chceli vedieť…

O to viac sa vám hodí, ak spustíte záznam rovno z tej veci, ktorú máte nepretržite poruke. Apple Watch. A práve tu to začína byť zaujímavé.

Okrem toho vám VoxRec záznamy synchronizuje do iCloud, takže nemusíte špekulovať, ako záznam rýchlo dostať na iPad, ktorý leží doma. Nie je to len iCloud ale môžete použiť aj Dropbox či Google Drive.

Má to jednu výhodu, že vaše záznamy neskladujete len zariadení. Ich kópiu môžete teda zálohovať na cloud. Neprídete o ne a zároveň môžete mať z iných zariadení rýchly prístup bez zbytočného kopírovania tou či inou cestou.

Pripravuje sa vylepšenie na rýchle úpravy záznamu má dokonca editor na vylepšenie výsledku. Zatiaľ teda budem môcť sprostredkovať dojmy v ďalších betaverziách pre môj iPad.

Takmer by som zabudol ako dobre sa vám s ním bude robiť podcast. Rovno so záznamom dostanete jeho textový prepis.

Podpora automatizácie v Skratkách vám rozšíruje schopnosti aplikácie v užšom prepojení na systém. Zdvihnete ruku s AW, poviete Voxrec Juraj. V ten moment už beží hlasový záznamník a ja len začnem hovoriť. Zastavim tapnutím A viac nič. Skratka zariadi, že Juraj si nájde vo svojej zložke na Google nahrávku aj s prepisom do textu.

VoxRec som skúšal na Apple Watch Series 0, kde aplikácia v beta prevedení bežala. Na AW S4 je behá ako z praku.

Napadli ma rôzne modely využitia:

Máte schôdzu vášho tímu. Počas toho začnete hovoriť niečo, čo si pýta zápis. Zapnem VoxRec (iphone či AW) a nahrávam. Po skončení v nahrávke urobím prepis do textu. Oboje si každý môže nájsť vo svojej zložke. Ak je v prepise nejaký problém, tapnem na slovo z prepisu a od toho bodu sa začne prehrávať záznam.

Rýchle krátke poznámky. Chodím po meste a zaznamenávam si jednou vetou nápady alebo pokyny. Mám totiž nastavené, že krátke záznamy sú automaticky prepisované do textu. Na AW mám komplikáciu, takže stačí na hodinkách jedno tapnutie a už to mám uschované. Po návrate k počítaču to mám všetko uložené v zložke Nápady.

Volám s kolegom, ktorý zabúda, čo mu hovorím. Nahrávam sa počas hovoru. Keď skončíme, už môžem okamžite posielať na jeho Slack prepis všetkého, čo som povedal.

Dokonca môžem otvoriť MP3 otvoriť vo VoxRec cez Open in a tam si dať spraviť prepis do textu. Alebo si to len vypočuť :)

Využitie pre muzikanta si musím iba predstaviť ale okej, skúsme toto. Mám dve tri hodinky. Hrám a pospevujem. Nastavím si záznam do VoxRec a upravím hlasitosť tak, aby zachytával len to, čo poviem či zaspievam. Niečo sa mi podarí, vtedy tapnem na VoxRec a hrám ďalej.

Keď skončím, mám síce niekoľkohodinový záznam ale sú v ňom značky. Ľahko nájdem podarené časti v zázname.

Dlhé záznamy môžem rovno strihať a rozdeliť na viacej častí.

O tomto záznamníku sa dozviete z webu VoxRec – Audio Recorder .

Vyskúšajte si VoxRec: iTunes AppStore download.