Veľký iPad

Pár dní po začiatku predaja iPadu (iba v USA) som ho už vlastnil. To bolo prvé aprílové dni roku 2010 (dobre si pamätám?). Už u prvého iPhone (koniec roka 2007), som si hovoril: niečo takéto ale s velikánskou obrazovkou…

Nakoniec sa to toho roku 2010 podarilo. Od toho momentu sa zmenilo poradie zariadení, ktoré som chcel používať.

Miesto počítača na stole prevzal iPad. Kdekoľvek. Najlepšie na sedačke.

Po tomto som začal kupovať novšie a novšie modely. Prvého iPadu som sa zbavil – dodnes to ľutujem, práve ten som si mal nechať.

Vždy som kupoval ten s 10timi palcami. Medzi časom sa objavil zmenšený iPad. Ten dodnes nechápem. A ešte menej, keď doba prešla a objavili sa zväčšené iPhony. Mal som aj iPad Air, potom prišiel iPad Pro.

Lenže nakoniec sa iPad rozdelil aj na modely s 12,9″ obrazovkou. Prvý som vynechal. Zdalo sa mi, že tak veľký a ťažký budem ľutovať. Prešiel ďalší model a i ten som vynechal. Potom som už vážne uvažoval o modeli 2018 avšak vynechal som ho. Kúpil som obrovský tablet ale inej značky.

Ale už mi to nedalo a pred letom tohto roku som už nemohol váhať. Kúpil som 2020 model s 12,9″ obrazovkou. Samozrejme takú má len iPad Pro.

Keďže má tenší rámik okolo obrazovky, ktorý je v čiernom prevedení, mohol som kúpiť strieborné prevedenie. Doterajšie ipady mali v striebornom prevedení vpredu biely rám okolo obrazovky – to sa mi nikdy nepáčilo.

Rýchlo som predal môj iPad Pro 10,5″ s Pencil.

A odkedy mám tento veľký, už ho tak nenazývam. Je normálny.

iPadOS. Pred časom ho Apple premenoval a dal nám najavo, že sa tento systém začne oddeľovať od iOS. On bol taký už od začiatku, no s novým iPad OS 14 sa už líši aj v zásadnejších veciach. Napríklad nemá widgety na plochu. Je to jasná správa, že aj interne v Apple sú to rozdielne systémy.

Čo mi chýba? Trošku jednoduchšie používanie dvoch otvorených okien – napr. v Safari. Priznávam, že súčasný neviem rutinne ovládať. Skôr také podivné pokusy gestami to nejako upratávať.