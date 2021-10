Zbohom iPhone X: nastupuje iPhone 13 Pro

Po štyroch rokoch je najvyšší čas na výmenu iPhone. Koncom roka 2017 som bol okamžite rozhodnutý mať novú generáciu označenú X.

Mnohí to chápali ako výročný model a symbolizoval začiatky iPhone v roku 2007 ale aj víziu budúcnosti. V tomto telefóne je jasne vidieť prvý model iPhone a zároveň je od neho naozaj už generačne vzdialený vecami, ktoré v roku 2007 si snáď ani nešlo predstaviť.

Presne tak ako sme si pred rokom 2007 nedokázali predstaviť niečo ako prvý iPhone. Bez fyzických tlačidiel? Ako na tom písať? Len jedno tlačidlo? Ako budem dvíhať a pokladať príchodzie hovory?

iPhone X priniesol rozpoznávanie tváre a to nie fotkou ale jej zmapovaním. Len táto drobnosť by stála za označenie generačnej zmeny.

Nemením telefón každý rok

A dokonca ani každý druhý. Ešte teraz som si istý, že iPhone X je výkonnostne nadmieru. Ak niečo má a vie, tak to robí skvele. Zostáva však už len otázka, že už aj niečo predsa len nemá.

Už zo skúsenosti viem, že každý rok sa niečo málo pridá. Prešibane tak, aby ste si vždy povedali, že to zasa až tak moc nie je.

Čo som teda vynechal

iPhone XS: takmer som si na tieto modely nespomenul a teda ani neviem, čo mali „lepšie“

iPhone 11 Pro: začali mať na mieste foťákov varné dosky, tu už bolo jasné, že sa vylepšujú fotografické schopnosti.

iPhone 12 Pro: potvrdené, hlavné zmeny sú vo fotoaparáte. Už mi začalo byť jasné, že výmena sa blíži. Lenže odradilo ma to, že Max verzia je technicky lepšia než bežné 12 Pro.

iPhone 13 Pro

Nikto nepovie, že oproti 12tke je to kvantum veľkých zmien. No nie je. Dokonca by sa tento model mal volať 12S Pro.

Čo však rozhodlo?

po štyroch rokoch je už čas,

technické vymoženosti sú už naozaj ďalej ako mám v iPhone X, fotoaparát jednoznačne, natáčanie videa úplne inde navigovanie k AirTags konečne „so šípkou“

iný, hranatý dizajn láka k výmene

oceľový rámik okolo

dve SIM budú výhoda

Aké mám dojmy

Keďže po uvedení boli niekoľkotýždňové čakacie lehoty, tak som nemusel váhať nad ním v predajni a rovno som objednával.

Balenie je maličké a kvádre predošlých krabíc s iPhone sú už asi preč.

Hranatý dizajn okamžite pôsobí, že je telefón väčší než získavate pohľadom na zaoblené okraje obrazovky a rámu iPhone X. Porovnaním však zistíte, že šírka je rovnaká ale výška je len o niečo väčšia.

Je citeľne ťažší. Nie však nepríjemne, len to viem rozpoznať.

Prechod z iPhone na iPhone Apple neustále vylepšuje a tentoraz to zbehlo bez problémov, dokonca som nemusel odpojiť Apple Watch a len som na nich odťukol, že chcem ich spojiť s novým iPhone a všetko si zariadili samy. Oboje moje Apple Watch.

Keby sa nemuseli aplikácie ťahať cez Wi-Fi, tak s prehľadom by prechod trval pod hodinu. Približne po hodine som mal však základné veci prehodené.

Prechod nie je stále bezdotykový, čo je trošku škoda, pretože viacmenej niet veľa dôvodov na to, aby som musel čochvíľa niečo odťukávať, vyberať a podobne.

O to otravnejšie je bohužiaľ obehnutie aplikácií, či prechod „prežili“. Tradične to nezvládajú bankové aplikácie. Príkladom by mal ísť Wallet, ten rozpoznal predtým vložené karty a len ma postupne vyzval na vloženie CCV a veselo frčal ďalej. Iné aplikácie mali svojské „problémy“ a je treba sa na to pripraviť a radšej si ich hneď obehnúť.

Zatiaľ sa mi zdá, že iPhone X je v obale krajší než iPhone 13 Pro. Ten má totiž hrany a v obale to vyzerá tak „lacne“. Lenže tak ako na X aj na 13 sú originálne obaly s miernym vystúpením okolo obrazovky a to je nosný bod pre využitie možnosti obaliť iPhone. Vyskúšam ešte nájsť si nejaký transparentný obal.

Budem používať MagSafe?

Nad týmto premýšľam a na nabíjanie asi nie. Nemám v pláne placatý MagSafe adaptér. Avšak v magnetoch na zadnej časti obalov aj samotného iPhone vidím nejaké tie prednosti. Preto som skúsil obal na karty. Bohužiaľ sú horko ťažko na tri karty, čo mi nevychádza prakticky – ako tak by šlo zredukovať to na občiansky, vodičský, technický ale stále sú nejaké drobnosti k noseniu. Nosiť tam platobné karty nedáva zmysel.

Celkom dúfam, že invencia vo využití MagSafe sa nezastaví len pri nabíjaní. Nezaujíma ma ani držiak do auta, lebo mobil v aute nevyberám z tašky – pripojí sa aj z nej.

Fotí dobre?

Vážne dobre. Fakt pekne. A hlavne bez veľkej snahy. Nemám na to ani veľa zbytočných slov. Toto je naozaj bez debaty fotoaparát, aký som chcel vždy mať.

USB-C a Lightning

Toto je vec, ktorá ma vôbec netrápi. Som už v rozbehnutom vlaku, keď prechádzam na USB-C. Dokonca aj nový vaporizér má USB-C. Je to zložitý proces avšak dnes by som už neváhal nikomu povedať, že nemá ostávať na microUSB či vychvaľovať Lightning.

Nemám už ani nejako moc vecí závislých na Lightning. Skúsim si spomenúť:

EverDock

Mám originálny Apple dock, ten by ma celkom mrzel, potom dva docky EveDock z roku 2014. Tie by ma asi mrzeli najviac pretože výrobca už zrejme zanikol a asi neošéfujem vloženie USB-C káblov do nich.

Okrem toho mám naozaj väčšie množstvo lightning káblov ale vospolok určené k nabíjaniu.

Pripomínam, ešte sa mi u žiadneho kábla nestalo, že by sa „zničil“, väčšinu používam neuveriteľné roky. Nemotajte do toho ako vám odchádzajú – pozorujte ako s nimi fungujem ja a potom vydržia aj vám.

Som spokojný?

Áno.

Zápis do histórie už mám zaznamenaný.