Mýty o ANC: potláčanie šumu v slúchadlách

Pokazil sa mi prepínač v mojich niekoľkoročných BOSE QC-35. To sú bezdrôtové bluetooth slúchadlá. Nemám na ne recenziu na blogu, to mi je fakt ľúto. Napravím to pár odstavcami.

Toto sú BOSE QC-35

V čase kúpy som hľadal slúchadlá, ktoré sú okolo uší – nesmú tlačiť. Potom samozrejme bezdrôtové a bluetooth. Najväčšiu podmienku som mal na potláčanie hluku. Vtedy mi to vyšlo na BOSE QC-35. Majú parádnu výdrž batérií. Nabíjal som ich tak raz za týždeň. Plán bol použiť ich na to, že počúvam hudbu, súčasne čo najviac utlmím okolie. Sučasne riešim problém s volaniami na mobile (presnejšie dvoch mobiloch), pretože som so slúchadlami obvykle nepočul, že zvoní. Toto BOSE splnil.

Boli s nimi problémy?

Počas rokov sa im stalo len to, že bolo treba vymeniť náušníky (tie penové vankúšiky). Trochu ma zarazil distribútor BOSE, že na toto nie je priamo pripraveny (také veci, že pošlite objednávku, my sprocesujeme), čakal som niečo takéto: áno, stoja NN, kam vám to pošleme? Tak som kúpil na eBay.

Tento týždeň sa čosi stalo tomu prepínaču na zapínanie slúchadiel. Doslova som uveril na „kazítko“, pretože je to malý plast s výstupom, ktorý má v sebe dieru a do nej sa nastokne prepínač. Nejde, aby sa časom nevylomil. U tohto prvku by som fakt čakal čosi pevnejšie. Rozobral som to, jeden „šróbik“ potrebuje ten divný skrutkovač a nejde uvolniť. Ale zistil som problém.

Potom sa pýtam okolia, aké sú dnes alternatívy. O SONY som už počul ale neveril som im až tak, aby som uveril, že majú lepšie potláčanie hluku.

Pozerám teda recenzie kupujúcich a zaráža ma u niektorých ľudí tá viera v ANC. Podľa nich by to malo byť niečo, čím ani podľa názvu nie je.

Čo je ANC? A čo to nie je?

Je to Noise Cancelling. Potláčanie „hluku“ ešte lepšie „šumu“.

V praxi to znamená, že takéto slúchadlá odtienia okolie tak, že dokonale zakryjú uši a pasívne tlmia hluk. Potom je tu aktívne tlmenie ale tam stačí poznať princíp a hneď vieme, že „náhle“ zvuky to nemá šancu utlmiť.

Ony proste počúvajú okolie a do reprákov púšťajú zvuk, ktorý je „opačne“. Tým sa to okolie akoby utlmí.

Preto má veľa recenzií slúchadiel s ANC občas jednohviezdičkové hodnotenie. Je vidieť na čerstvom majiteľovi ako ho sklamalo, že počuje kolegu rozprávajúceho štyri metre od neho.

Legendy hovoria, že ANC najlepšie funguje na monotónny huk v lietadle. V to možno silne veriť a pomôže to teda ľuďom, ktorí práve tento zvuk neznášajú. Som ochotný veriť, že im to pomôže aj keď nebudú v slúchadlách mať pustenú ani hudbu.

To mi hovorí, že tretí prvok ako odtieniť okolitý hluk je proste hudba :)

Ak si do ANC slúchadiel pustíte aj hudbu, tak sa všetky tri faktory spoja a vy ste omnoho lepšie izolovaný od okolia.

Takže nečakajte nebeské ticho. Budete počuť okolie. Preto moc nedôverujem štupľovým ANC slúchadlám. Podľa mňa veľa robí konštrukcia okolo uší a dobré doľahnutie vankúšikov slúchadiel. Lenže ani to nie je všespasiteľné. Zvuk sa nám „do tela“ dostáva nielen uchovodom :)

Čo urobím s pokazeným prepínačom?

Objednal som ten malý plast. Za fakt zaujímavú cenu. Vymením to. Snáď som slúchadlám pri rozoberaní neublížil.

A asi si objednám tie XM5 od SONY…