Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

MI mám veľmi rád, od prvého dielu príťažlivého prostredím Prahy nedokonalého ale premysleného so zvratmi a atmosférou. Cez pokračovania, ktoré šli na strop technologickej uveriteľnosti.

Až dorazil sem. Celé mesiace promovaný skokom motorky. A v mojich očiach pád zo skaly neuveriteľnosti až nechcenej grotesky na ktorej sa nedá smiať. Je to part one, veľmi dúfam, že part two tomu vráti dôstojnosť. Ale tuším, že sa to nestane. Na tomto filme sa nedá obsedieť v kine. Ako je preplnený fantastickými scénami, tak z neho vidieť guláš v scenári.

Viac o filme