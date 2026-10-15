Apple HomeView podobne ako Homepod nebude v EÚ
HomeView je zariadenie, ktoré má zaujalo asi najviac. Počul som hlasy, že „zobereš starší iPad a bude ti robiť to isté“. Ibaže nebude.
Mám iPad a neviem urobiť to isté :-)
Zo sprostredkovaných správ a z obrázkov sú rozdiely:
- štvorcová obrazovka
- konštrukcia priamo stavaná na stacionárne zariadenie (včítane vyriešeného napájania)
- podľa všetkého trvale zapnutý obraz (iPad sa vždy vypne a nerozprávajte mi, že to vraj voľáko ide spraviť)
- orientácia na widgety (nie na APPKY) aj keď má podporu aplikácií
- prispôsobený operačný systém
- nebude v EÚ
Čo ma prekvapilo sú dve prevedenia a obe za rovnakú cenu, samostatné so stojanom a „len“ samotná placka určená k pripevneniu na stenu.
Podľa všetkého sa musíte vopred rozhodnúť. Naviac je paradoxné, že montážny panel na stenu je za príplatok. To vyznie tak, že verzia so stojanom je lacnejšia než samotná placka. Trošku divné.
Čo ma zaujalo?
V prvom rade to je nový druh. Nie je to iPad. Ten je osobným zariadením, viac či menej prenosným. Drží sa v rukách.
Toto je viac pasívnejšie a stacionárne zariadenie. Je bližšie k rodine zariadení Smart Home. Vlastne priamo súčasť vybavenia domu.
Preto sa ťažko ponúka použiť „starší iPad“. Ten buď je ešte plne podporovaný a potom je ho škoda nepoužívať alebo nie je a potom viac vecí nepodporuje. No a tým táto téma skončila. Isteže, Apple len prezliekol zariadenie vo formáte iPadu do nového produktu. No a?
Cenovka je viac menej príjemná a jasne napovedá, že degradovať omnoho drahší iPad nemá zmysel.
Pôvodné fámy hovorili o HomePode s obrazovkou. Dokonca o AppleTV s obrazovkou. Nakoniec je to ďalší produkt.
Po iPhone Duo je HomeView nový produkt Apple. Nevydal nové okuliare. Nevrátil sa k Wi-Fi routerom. Neoznámil návrat k 27″ profesionálnejšiemu iMacu. Nezačal zasa používať oceľ v Pro línií iPhonov. HomeView zatiaľ stačí.
Snáď sa k nemu v EÚ nejako bude dať dostať.