Veľká výmena po 11 rokoch: Synology DS 216play nastupuje po DS 101

Stále funkčná DS 101 ustupuje prítomnosti. Nemá gigabitový ethernet a nedajú sa do nej dať terabajty. Stále funkčná a stále používaná. Jedenásť rokov. Chápete prečo som si znovu vybral Synology?

Výber bol však ťažší. Dilema či jednodiskovú alebo dvojdiskovú? Aj tá prvá DS 116 by stačila ale bolo mi ľúto jedného disku v šufliku. Potom je ale ťažšie vyberať z dvojdiskových. DS 216j, DS 216, DS 216play či dokonca DS 216+ alebo najnovší DS 216+ II?

Posledné dva som vyradil kvôli cene a boj medzi tromi bol váhavejší. Jéčko mi ktosi ohovoril, že je po upgrade DSM pomalé. Nepovedal čo presne a tak som to vyradil. DS 116 je starší a rozhodla RAM v DS 216play. Že má čosi pre videá ma nezaujíma.

Osadil som to jedným diskom a migrácie dát musím ešte nejako naplánovať. Mám totiž knižnicu hudby položenú v Synlogoy a nechcem prísť o záznamy iTunes library (počty prehratí, dátumy však viete). Potom presídlim obsah z Popcorn Hour, kde je trojterový disk. Ten nakoniec prejde do Synology. RAID pravdepodobne nevyužijem ale to ešte nepotvrdím.

Toľko na úvod.