Infuse na Apple TV 4, môže byť?

Po uvedení Apple TV 4 je tu ďalšia multimediálna krabička. Úplne niečo iné ako predošlé modely a svojim spôsobom bližšie k úplne prvému modelu.

Prvý model bol vlastne trochu očesaný bežný Mac veľmi podobný na mac mini. Potom to zmenšili a modely 2 a 3 mali svoj uzavretý systém, ktorý ani nepomenovali.

Modelom 4 sa však zasa všetko mení. Vzniká meno pre systém, zjavne je to derivát toho, čo máme v iPadoch a iPhonoch. Otvorila sa cesta pre aplikácie.

Hneď potom začali mnohí básniť o možnostiach pozerať MKVčka a podobne. Chvíľu to vyzeralo, že to možné je ale bude to problém. Nakoniec je však situácia taká, že ak prijmeme systém pravidiel App Store, tak to možné aj je.

Vzniklo niekoľko prehrávačov, ktoré začali zápasiť s prehrávaním MKV.

Podstatou tvOS však je, že storage nie je priamo určený na dáta. Preto každý takýto prehrávač musí mať niekde „naproti“ úložisko. Bud nejaká „centrála“ na internete – ľudovo sa tomu hovorí cloud alebo nejaký bližšie položený storage – obligátny NAS.

Časom sa vyprofiloval ako najlepší prehrávač Infuse. Je síce platený ale ponúka nádherné prostredie. Pokiaľ si kúpite výkonný NAS a máte ho na gigabitovom Ethernete, tak zistíte, že je aj funkčný. Video sa prehráva plynule, vie titulky. Dokonca bezobslužne načítava z rôznych služieb k videám náhľady, popisky.

V súčasnosti sa snažím experimentovať s KODI na Raspberry Pi 3.

Uznávam KODI ale musím povedať, že na ohýbaní prostredia človek trávi veľkú časť svojho času. Naviac má Raspberry Pi 3 zásadné obmedzenie: vraj nikdy si neporadí s HD audiom (DTS-HD a pod.). Dokonca ani vo forme passthrough do receiveru.

Laicky to chápte tak, že ak máte video so zvukom v HD (to HD neberte ako formát obrazu ale množstvo kánálov zvuku), tak KODI z Raspberry Pi 3 nepošle receiveru úplne nič.

Naopak Infuse si s tým problémy nerobí.

Môže sa teda stať, že Apple TV 4 bude síce drahšia krabička, no s tak vymakaným GUI, ku ktorému sa KODI stále ešte nevie dohrabať.