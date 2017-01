Apka úradná

Slovensko.digital má nápady na appky, čo by mali robiť. Keďže sú struční, tak vynechali základné predpoklady, aby taká appka fungovala.

Frustračná apka: potrebuje centrálu (server), kde sa zbierajú také informácie, potrebujú elektronický systém na daných úradoch (lístočkový poradovníkový systém ale s tým, že o jeho činnosti vie tá centrála. Následne, takáto appka už nie je priveľký problém. Nie je nutné viazanie na osobu občana, pôjde len o obdobu informácií o zápchach na cestách.

Apka pre notifikácie: opäť potrebuje centrálu, kde všetky registre prenesú údaje o blížiacich sa povinnostiach, možnostiach a podobne. Musí byť viazané na identifikátor občana, čo už problém nie je – stačí to viazať ku elektronickému občianskemu a aj to len na úvodnú aktiváciu.

Susedská komunikačná platforma: toto som moc nepochopil, čo s tým má štát, ale okej, ak to posunieme smerom k nemu a hlavne teda miestnym úradom, tak to zasa chce centrálu, kam tieto miestne úrady posielajú anotácie takýchto „eventov“. Osobne ale kašlem aby mi tam posielali termíny koncertov a takých blbostí, skôr by to malo byť všetko týkajúce sa rozvoja, investícií, plánov – veci ako to, či niekto neprejavil záujem o výstavbu na pozemku v mojej blízkosti, aby som eventuelne mohol pripomienkovať.

Integrácia mapových podkladov: zbytočné, toto by malo stačiť len mierne zľudštenie katastrálnych máp. Komerčné mapy typu Google Maps by som do toho neťahal.

Aplikácia na odcudzené alebo stratené doklady: reálne by malo stačiť ohlásenie straty na polícií. Takže načo sa zaťažovať appkou a skôr návrh smerovať na dostupnosť týchto informácií pre dotyčné firmy. Mimochodom, toto už existuje.

Koľko štát investoval do vašej ulice: zlúčiť s appkou „Susedská komunikačná platforma“.

Akovybaviť.sk: nerobiť separátne, na toto má slúžiť prostredie Slovensko.sk – ten slávny slovenský štátny gmail, ktorý stále nič nevie.

Bašternákov zoznam: skôr inak. Všetky zmluvy, dohody, vyplatenia a ja neviem čo, ktoré sa obšmietajú okolo štátu mať verejne. A daňový systém upravovať tak, aby hovadiny ako vratky nemuseli existovať.

Aplikácia by vytvárala grafy: to by ste mali zvládnuť spraviť z dát z ORSR a podobne.

Analýza IT firiem: viď. Bašternákov zoznam.