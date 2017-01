Kam sa posunuli smarthodinky Samsung Gear S3

V novembri 2015 som privítal zaokrúhlené S2. Najprv som dostal čierne „športové“ ale omnoho viacej sa mi zapáčili elegantnejšie strieborné.

Tentoraz som dostal čierne S3, čiže športovejšie ale zásadná zmena je v tom, že sa Samsung vyvinul ďalej a aj toto prevedenie viac priblížil klasicky vyzerajúcim hodinkám.

Porovnajte si to s firemnou fotkou vyššie

Môj názor je, že okrúhlosť nie je základná povinnosť, aby boli hodinky hodinkovité. Musia splniť úplne iné faktory, aby sa aspoň trošku priblížili klasickým hodinkám.

S2 v čiernom prevedení mali naklikávací plastový remeň a celé to nebolo ono.

Ešte predošlý model S2 na porovnanie

S2 však už majú klasickejšie pripevnenie remienka, telo hodín je okrúhle a totožné so striebornou verziou. Tým pádom Samsung vyrába jednu verziu hodín v dvoch farbách a s remeňmi, ktoré si možno zamieňať. Plus k dobru, nie?

Výborný nápad pochádzajúci z klasických „potápiek“ je otočný „rám“ okolo obrazovky. Ním sa ovláda prostredie hodín a je to teda čosi ako otočné koliesko na boku Apple Watch.

Na boku sú dve tlačítka, ktoré idú stlačiť ale musíte vyvinúť trošku viacej sily ako by som ja chcel. Keďže sú rovnaké, tak sa mi tú chvíľu plietli ich funkcie. Strieborná verzia má tlačítka inej veľkosti bez drážkovania a nemôžem posúdiť nakoľko inak fungujú.

Ciferníky

Vymeniteľnosť ciferníkov je vec, ktorá je voči Apple Watch „naviac“ a určite sa mnohým bude páčiť. Mne chýbali trošku triezvejšie a jednoduchšie ciferníky. Bohužiaľ ich autori buď príliš „premaľujú“ alebo skĺznu do zobrazovania číslic miesto ručičiek čím degradujú „výhodu“ okrúhlych hodín. Je to oprávnené využitie ale na „digitálky“ je predsa len lepší hranatý display…

Chcem upozorniť, že firemné fotky hodín s ciferníkom trošku „klamú“, naživo je to trošku iný zážitok. Všimnite si taký jemný „lesk“ v ciferníku – nakláňaním hodín sa pohybuje a chce vzbudiť dojem, že sa leskne.

Tizen sa snaží a darí sa mu

Systémom v hodinkách je opäť Tizen, vlastná technológia Samsungu, ktorú sa rozhodol použiť vo svojich smartwatch. Toto môže byť najväčšia slabina pre cieľovku, ktorá by chcela hodinky využiť k Androidovému smartphonu.

Musí totiž čakať na to, či Samsung bude práve ten jeho telefón podporovať. Von z toho ide len tak, že si kupujete Samsung smartphone a aj tu si musíte dať trošku pozor takže ideálne riešenie je kupovať obidve veci NARAZ a naraz sa ich aj zbavovať.

Pokiaľ toto dokážete prekonať, tak použitie TIZEN môže byť zanedbateľným faktom. Nakoniec aj tak majiteľ smarthodín toho veľa nepotrebuje (to tvrdím po 18tich mesiacoch nosenia) a základné aplikácie v tom buď sú alebo už existujú. Nedosiahne však to, čo majiteľ adroidových smartwatch.

Naopak zasa dostane solídnejšie vyzerajúce hodinky ako niektoré plastovité „pravé“ android wear.

Nie je to novinka ale treba sa pripraviť na to, že S3 sú rovnako veľké ako S2 a sú teda mohutnejšie aj ako Apple Watch. Fotky klamú a aj oproti klasickým hodinkám sú skôr XXL veľkosť i keď mnohé „potápky“ sú asi takto veľké (len sú ťažšie a aj to môže prekvapiť, že S3 sú ľahké).

Čo som v hodinkách objavil?

Barometer, netradičná a naozaj neobvyklá funkcia. Samozrejme meranie pulzu, všetky môžne krokomery, schodomery, k nim Samsungové zdravotné aplikácie, takže tu niet čo skúmať a špekulovať. Po tejto stránke je to hore dole to isté ako u Apple Watch a prípadne u mnohých fitness náramkov.

Výdrž. Apple Watch ju majú pre bežné využívanie nad rámec potreby. Večer pred spaním ich zložím, do rána sa nabijú a mám istotu, že vydržia. Obvykle majú schopnosť vydržať aj dva dni (bez aktivovania rezervy). Lenže Samsung zrejme počúval tie kecy ľudí po internetoch a do S3 dal hodne baterky. Mal som ich týždeň a vlastne som ich nestihol nabíjať.

Nabíjajú sa pomocou dodávanej „kolísky“ vo forme stojančeka k nočnému stolíku. Asi by som tento typ hodín nemal na sebe aj počas spánku.

Lenže tá výdrž môže byť výhodná pre „víkendové“ výlety, čo je občas problém pre majiteľa Apple Watch – bez kábla by som s nimi nešiel na tri dni von.

Bohužiaľ však nabíjanie je rovnako ako u Apple Watch špeciálne, takže sa nedá spoľahnúť na jeden kábel k smartphone i k hodinkám. Toto je trošku choroba súčasnosti a neviem ako sa v budúcnosti vyrieši.

Chvíľu som venoval aj možnostiam pripojenia k iPhone. Nateraz nie je žiadna ale považujte za potvrdené, že Samsung software pre iPhone pripravuje a má v betaverzií. Tá však nie je normálne dostupná a len niektoré pomerne pochybné čínske zdroje umožňujú mierne podozrivou cestou ju skúsiť. Bohužiaľ na to nemám ani trošku chuti, takže som to neskúšal. Predpokladám však, že možnosti po pripojení k iPhone budú slabšie ako u prirodzenej dvojice s Apple Watch.

Chcete porovnanie s Apple Watch?

OK, často počúvam, že pravé hodinky sú okrúhle a preto Apple Watch nie sú pekné. To je samozrejme blbosť. Tag Heuer Monaco. A nielen. V skutočnosti súčasťou šperkárskych hodiniek je precízne vyhotovenie „mŕtvej“ hmoty – telo hodiniek, materiál, opracovanie, presnosť, príjemný povrch. To je len pár objektívnych bodov. Tie Apple Watch spĺňajú (oceľová verzia) a svojou cenou zodpovedajú skôr nižšej triede adekvátnych mechanických hodín, takže ak uvažujem o dostupnosti – tá je primeraná.

Subjektívnejší prvok je vzhľad, pocit z nich. Pre mňa hrá rolu trochu farba – čierne hodinky mi moc nesedia ale naopak mám celkom rád chromovaný povrch. Ani nie zlaté. Mierne mi prekáža čisto čierna obrazovka – naozaj by som bol veľmi rád, aby by vymysleli aspoň dve čiarky simulujúce ručičky alebo aspoň čísla, hocičo ale nech to svieti trvale.

Treba zobrať na vedomie, že k mechanickým ale aj quartz hodinkám patrí fyzicky dobre vypracovaný ciferník. Nie samolepky ale „vyfintené“ všetky prvky na ňom. Takže tu sa nedá nič oklamať – obrazovka je len obrazovka. Preto je aj snaženie sa nasimulovať mechanické ručičky, rôzne klamanie očí, všetko toto je skôr na prvotné uchvátenie ale je to ako s falošnými Rolexami – TY vieš, že je to odrb.

Preto radšej striedmejší ciferník, priznanie, že som len obrazovka. Pri takomto pohľade je mi príjemnejší ciferník Apple Watch. Po čase vždy. Samozrejme mám tú hravosť a chcel by som striedať tých ciferníkov ešte viac. Páči sa mi edícia Hermes, iné fonty, iné ručičky. No stačí mi popozerať si ponuku ciferníkov k iným smartwatch a po chvíli mám pocit, že to vo väčšine robia diletanti s plným vedomím, že vyrábajú falošné predstavy.

Posledný rozdiel je väzba na platformu. Ak som Samsung, tak nebudem špekulovať nad niečím, čo k nemu nepasuje. Viac bodov dám tomu, čo výrobca napasoval k sebe. A to platí aj o Apple Watch. Zatiaľ nebola žiadna presvedčivá náhrada a všetko, čo sa javilo ako možnosť v skutočnosti každý ich propagátor (ktorý zároveň splieta o špatných Apple Watch) ešte nemal alebo technicky to bolo o úroveň nižšie. Neutkveli mi žiadne solídne smartwatch. Vo väčšine ak už má niekto niečo iné, je to lacný fitnes náramok alebo nejaké plastové katastrofy.

V čom je najväžnejší problém smartwatch Samsungu

Vlastne v tom istom ako v dvojke iPhone a Apple Watch. Reálne je veľmi málo možností ich skombinovať s čímkoľvek. Doslova by som ich ja radšej predával v jednej krabici so smartphonom. Neviem totiž ako plošne kohokoľvek presvedčiť, aby si S3 kúpil pretože obratom musím pripomínať, ktoré mobily s nimi pracujú. No a keď spomeniem, že to nemá Android Wear, tak je to síce od ľudí faul ak odmietajú Tizen – skutočne to až taký problém nie je – tak nemám toľko argumentov, aby som im predsudky vyhovoril. V tom systéme je vidieť hodne námahy akú Samsung vynaložil aby mal v ponuke smartwatch.

Nedá sa ísť ani cestou ako u Apple. Ak nie som ovca, tak o Apple Watch ani nešpekulujem a tým je vec vybavená. Ale ak sa pre ne rozhodujem, tak už vhodný smartphone mám. K rozhodovaniu mi zostáva menej prekážok. Samsung to má ťažšie. O S2 či o S3 uvažujú aj majitelia iPhonov. Aj kompletne všetci androidoví ľudia a to aj tí, ktorí si nevygúglili zoznam podporovaných telefónov. Tým pádom je hodne nalomených ľudí ale váhajú. Ak by nemuseli vyrábať práve ten zoznam a povedali by iba, že všetky naše aktuálne modely smartphonov s tým fungujú, tak to uľahčia všetkým. Možno by jasnejšie mali povedať aká bude úroveň prepojiteľnosti s iPhone. To by mnohým ujasnilo či si počkajú a potom si kúpia S3. Ale ani to nie je dobre… aby čakali s peniazmi u seba :)

Z mojej dlhej skúsenosti so smartwatch sa mi zdajú ako výborný tichý spoločník. Čím menej ma otravujú tým sú praktickejšie, čím menej s nimi robím, tým je každá interakcia s nimi príjemnejšia. To si skoro odporuje ale presne toto je taká drobnosť na vylepšenie a odôvodnenie prečo som tak dlho nedal na ruku žiadne z mojich ostatných hodín a len si dokupujem remene na Apple Watch.

Pre smartwatch nie je úplne najlepšie o nich premýšľať nerdovskou hlavou. Nesmie prevážiť tupé racionálne premýšľanie, ony mi musia imponovať nie tým, čo vedia ale ako ku mne sadnú a ako pôsobia na pohľad, ako sa s nimi cítim. Pri ich kupovaní fungujem viac tak ako pri kupovaní hodiniek. Praktická stránka nie je prvá. Ak používate argument, že hodinky ukazujú čas, nie ste klientom pre akékoľvek hodinky.

Samsung Gear S3 sú preto hodne blízko k tomu aby prekonali plastoidnosť svojich predkov, už skrývajú zadné počítačoidné steny zošróbované k tenkému rámiku akože konečne kov. Už pôsobia ako hodinky. A je na vás, či si na obrazovku prásknete cirkusácky ciferník alebo nájdete niečo, čo sa k nim hodí viac.