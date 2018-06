Po fakt dlhom čase prierez prečítanými knižkami

Pretože sa čítaniu venujem nepretržite, tak sa mi čosi málo nazbieralo. Rovno pripomínam, že nie som fanúšik hipsterskej literatúry a tak zrovna nečítam to, čo rozbalíte niekde vonku aby ostatní videli. Som fanúšik sci-fi a bohužiaľ som už ten širší základ prečítal, urobil som si svoj profil a vyšlo mi, že nenávidím fantasy. Tým som sa pripravil o najväčší diel kníh, ktoré obvykle zle zaraďujete do sci-fi. Toľko na úvod.

Ešte jeden bod. Čítam výhradne ebooky a fakt kašlem na vaše ochkanie nad vôňou kníh a pseudopocitoch pri obracaní stránok. Rešpektujem to ale nemusíte toto opakovať zakaždým, keď váš radar zaznamená slovo ebook. Berte prosím na vedomie, že je to regulérny nástroj akým získavam z knihy to najdôležitejšie.

A ešte niečo: nepovažujte za čítanie a za sčítanosť to, že čítate webky, manuály, články v novinách. A už vôbec tým nie je počúvanie audiozáznamov (tu už som ja trochu subjektívne zaujatý). Všetky tieto formy však uznávam ako praktické. V prípade audiokníh však chýba optický vnem písaného slova – strácate schopnosť vnímať písaný text v správnom tvare (gramatika, pravopis).

Práve čítam Black-out od Marc Eisberg a je určite ste niekedy dávno čítali Tmu od Ondřeja Neffa. Môžem porovnať. Neffova vec je sci-fi a Black-out je postkatastrofická realistická vízia. Ostatne, postapokalyptické veci mi nahrádzajú nedostatok sci-fi, ktorý pociťujem veľmi reálne. Kým Neff do knihy dal hodne svetonázoru a subjektivity, v tejto knihe to skôr znie akoby si opisoval správy. Začína to výpadkom dodávok elektriny, ktorý sa rozširuje. Nedarí sa nakopnúť elektrárne – často sa hovorí o zosynchronizovaní. Rýchlo sa zisťuje, že to nevzniklo náhodou a ide o zámerný čin. Kniha je obsiahla ale je to jedna z tých, ktorej čítania sa nechceš zbaviť. Pre ajťákov uputávka, je tam toho o IT dosť a vypnite svoj hlúpy detailizmus, nikto nedokáže presne opísať všetko, aby to bolo tak správne nudné. :)

Brin David, tohoto som už asi častejšie spomínal a keďže si nevybavujem, čo som čítal naposledy, tak len pripomeniem jeho meno.

Avecedo – Nymfomanky, na túto veci si ani nepamätám, vybavuje sa mi naozaj len idea – nákaza, ktorá zo žien robí nymfomanky. Pokladám to teda za oddychovku a keďže som to prečítal, tak úspešnú.

Atlandídovky. Tak toto je už niečo iné. Trojicu kníh som prečítal nedávno a mal som ich vo wishliste Martinusu veľmi dlho. Odložené na čas zúfalosti – čo budem čítať? Pre poriadok autor je A. G. Riddle a knižky sú Desivý mor Atlantídy, Tajomný gén Atlantídy, Zázračný svet Atlantídy. Viem, čo ma od čítania odradzovalo. Atlantída. Čakal som fantazírovanie v štýle cucania výmyslov z prsta. Nakoniec však ide najmä o apokalyptický dej založený na veľmi podobných premisách napríklad z Votrelcov a nielen aj z Dobyvateľov archy. Najlepší moment trilógie je úplnná zmena v každej knižke. Nie sú nadstavenou kašou prvého dielu. V prvej knihe teda začne ľudstvo trpieť nejakou chorobou, dej sa koná len na Zemi. Tam sa postupne vyprofilujú hlavné postavy a tie jediné sa objavia v pokračovaniach. Sú to výborné veci.

Marek Vagovič – Vlastnou hlavou. Načo opisovať, kúp, prečítaj. Čítal som to ešte pred tým, čo sa začalo diať koncom zimy 2018.

Dan Brown . Pôvod. Dnes už klasický hádankový žáner. Prečítané, odškrtnuté a opisovať viac netreba.

Dmitry Glukchovsky – Poviedky o Rusku. Nedosahujú pútavosti jeho knižiek Metro.

Katarína Soyka . Pozemšťanka. Výborná vec, je to sci-fi a veľmi som si pochvaľoval, že som na toto natrafil.

Milan Šimečka – Obnovenie poriadku. Niekto má spomienkový záchvat pri sáčku mlieka za dve koruny. A niekto ho má pri vybavení si normalizácie. Tým druhým patrí táto knižka. Tí prví si nepomôžu.

Patrick Lee – Nočný bežec – toto je thriller ale s výrazným scifi prvkom. A keďže som ju už v minulosti odporúčal čítať, tak sa nechcem opakovať.

Peter Pomerantsev – Nic není pravda a všechno je možné – autor je Rus žijúci v Británií a dostal možnosť pracovať v Rusku. Tak to opísal. Pohľad jeho očami.

Arpád Soltész – Vtedy na východe. Znova len toľkoto, prečítaj to.

Mathew Mather – Kyberbouře. Taká srandovná apokalypsa. Prečítal som predtým ako Black-out a po tom ako Neffa. Rozpracovanejšia a komplexnejšia apokalypsa, Kým Black-out nešiel do krvavej hĺbky a Neff sa v krvi komiksovo kúpe, tak Kyberbúrka je medzi nimi a rozhodne si dej užijete.

Daniel Vražda – Kotleba. Viacmenej len výstrižky z médií a hodne málo informácií, ktoré by mierne šikovný človek nepozháńal. Nie je to kritika knihy, len si myslím, že autor nešiel za hranicu možných problémov, ktoré by mu mohli bezprostredne hroziť.

Toľko môj výber.