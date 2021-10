Apple iPhone 13 je mizerný update

Apple 14. septembra na keynote predstavil očakávané novinky. iPady, Apple Watch a iPhone. Niekoho najviac zaujal iPad mini. Mňa prekvapilo, že túto veľkosť tabletu Apple ešte chce držať pri živote. Viete, že som prešiel z desaťpalcových iPadov na ten najväčší? Teraz už viete, pochvaľujem si to. Lenže ja iPad nikam nenosím. Možno je to tým a preto nevidím v mini iPade nič, čo by som aktuálne potreboval.

Apple Watch Series 7 ma napriek tomu, že mám Series 4, ešte nezlákala. Priznávam, fámy hovorili o zásadnejšej zmene dizajnu tela. K tomu nedošlo a ja som s tým spokojný. Ten dizajn je ešte stále použiteľný.

Vráťme sa však k tohtoročným modelom iPhone.

Predstavené modely iPhone Pro

iPhone 13 je mizerný model – Apple nedal nič nové

Po uvedení sa vyrojili postoje, recenzie, názory. Vo veľkej časti sa prekvapivo (sic) zhodli, že prechod napríklad z i12 sa neoplatí, nie sú tam veľké zmeny a tak vôbec, že Apple sklamal.

Preberme sa teraz a spomeňme si na éru kedy vychádzalo 3G, potom 3GS, 4 a 4S. Viete už, čo sa stalo? Vyšiel 11, potom 11S? Vyšiel 12S? Áno. Len sa označuje 13.

Cyklus výmeny modelov

Nejako to vychádza, že Apple vôbec nehrá na to, aby ste boli každý rok v plnom úžase a museli okamžite predávať svoj iPhone hneď po roku. Robil to tak vždy. Má tak dvojročný cyklus, kde uspokojí najväčších meničov iPhonov.

Tí to menia možno preto, že majú zdroje a chcú mať sebemenší dôvod. Alebo majú aj viac praktické dôvody – kúpia nový model a súčasné telefóny rotujú v rámci rodiny.

Potom je tu zrejme ešte skupina, kde sa nachádzam aj ja. Proste nekupujem iPhone ani každoročne ani každé dva roky. Nie je to môj primárny prístroj. Niekto by možno aj napísal, že sakra ako ti závidím, vrchneš toľko peňazí, nevyužívaš to toľko, ako by som to využíval ja. Spomínam si na také pocity.

Lenže i keby čo bolo, ja ten iPhone chcem mať ako mobil a ako mobilné zariadenie, kde nemám poruke iPad. Zároveň chcem mať Apple Watch, aktuálne pribudli AirTags.

Takže kým mi aktuálny iPhone poskytuje výkon a služby, nemením. Vychádza mi to na výmeny najskôr po troch rokoch, tentoraz to bude po štyroch.

Teraz mám iPhone X

Koncom roka 2017 som kúpil iPhone X. Musím povedať, že to bol prelomový model a Apple to odhadol. Aj mu dal taký názov. Myslím, že to má zaslúžene. Som totiž aj majiteľ prvého modelu iPhone a kontext si teda dostatočne uvedomujem.

Už model iPhone 12 prišiel so zmenou zo zaoblenia na hrany po okraji. Opäť nám naznačil aký bol prechod z iPhone na iPhone 4. Práve štvorka prišla hranami. Už pri iPhone 12 ma trochu trhalo, či nekúpiť.

Prečo sa to nestalo? Vlastne z hlúpeho dôvodu. Rozdiel medzi Pro a Pro Max. Proste jasne krásne rozdielne fotoaparáty. Ak si kupujem Pro, chcem Pro a nie Mínus Pro. Tomu asi rozumiete, však?

Doplnkový dôvod bolo, že prešli len tri roky, nebol dôvod sa ponáhľať.

Dôvody pre kúpu Apple iPhone 13

Takže po uvedení iPhone 13 sa zišlo viacero dôvodov:

Pro rad má rovnaké foťáky

AirTags už konečne uvidím aj so šípkou pri hľadaní

prešiel dostatočný čas

očakávam aj dostatočný pocit, že zmien objavím viac

Pevne verím, že si svoj objednaný iPhone 13 Pro vyzdvihnem o pár dní.

Ako vždy, tabuľkové parametre už od príchodu iPhone neriešim, nezaujímajú ma. Perlička: roky som netušil aké má iPhone rozlíšenie obrazovky, ani kapacita baterky ma nezaujímala. Takže ma teda nezaujíma ak sa zostavujú akože rebríčky, kde je iPhone tretí, druhý, piaty. V mojom svete je rebríček a v ňom je iPhone. :)