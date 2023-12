Situácia okolo androidovskej appky Beeper Mini na chatovanie do iMessage

Pred pár týždňami technologické média priniesli informáciu, že je možné posielať a dostávať správy iMessage aj na zariadenié s Androidom.

Chcel som to vyskúšať a prvý bod bolo platenie za túto funkčnosť. takže som to nevyskúšal.

Hneď však bolo jasné, že toto nie je vytvorené s aktívnym súhlasom Apple. Z podstaty iMessage je jasné, že vývoj spočíval v reverznom inžinierstve a defakto ide o hacknutie. Toto sa nemohlo nijakým spôsobom páčiť firme Apple. Tým pádom každý, kto si appku zaplatil, nemohol počítať, že mu to vydrží.

Z pohľadu používateľa a to dokonca používateľa iPhone by som pochopiteľne uvítal možnosť komunikovať cez bezpečné iMessage aj s ďalšou skupinou ľudí. Teraz som skôr v situácií, že radšej najbližších vybavím technikou od Apple. Situácia sa mení ľuďom, ktorí takéto niečo nemôžu urobiť.

Riešenia pre komunikáciu medzi platformami však existujú. Preto súbežne máme takmer všetci trebárs Messenger od Meta, či akýkoľvek iný messaging nástroj. Komplikácie to má, no málokedy sa stáva to, že chceme messaging robiť ad-hoc, takmer vždy si to s protistranou dokážeme overiť či má konkrétny nástroj a dokážeme sa aj prispôsobiť.

Týmto pádom padá argument, že by bola životnou nutnosťou existencia aplikácie vytvorenej vyššie uvedeným postupom.

Chápem, že na platforme Android je väčší babylon s chatovadlami, Alphabet na začiatku sa nehrnul do vybavenia svojho Androidu nejakou vstavanou základnou messaging aplikáciou. Dodal len nástroj na SMS. A jeho používatelia dokonca ani moc nepochopili, že Apple má na SMS nástroj, ktorý automaticky pri komunikácií medzi Apple zariadeniami nepoužije SMS ale prenáša si správy svojimi cestami.

Vrátim sa k osobnému postoju:

Dokážem si predstaviť, že Apple otvorí iMessage avšak podľa mňa by bolo najlepšie urobiť niečo takéto.

V iMessage sú dve farby bublín so správami:

– modré indikujú, že sú posielané ako SMS a teda aj platené operátorovi podľa jeho,taríf,

– zelené sú iMessage a teda zadarmo, čo je vec, ktorá ma vrátila k posielaniu správ – pred iPhonom som SMS intenzívne obmedzoval.

Po otvorení iMessage by bolo pre mňa najlepšie, ak by tretie strany dostali svoju farbu. ani mi nezáleží na tom, či by táto komunikácia bola alebo nebola rovnocenne bezpečná. V tejto chvíli skôr chcem vedieť, že konverzácia je v oboch bodoch v prostredí, ktoré poznám ako bezpečné – musí vám byť jasné. že nemám prehľad o rizikách platformy, ktorú nepotrebujem používať.

Nemyslím si však, že ochota Apple otvoriť iMessage sa tento rok zvýšila.