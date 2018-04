Homepod – poď domov

Minulý rok (opäť, píšem až po dlhých mesiacoch, ja viem, ja viem) bol predstavený domáci reproduktor Homepod. A potom sme čakali. Nedočkali sme sa pred Vianocami. A keď už konečne prišiel do predaja, tak len v troch krajinách sveta. Odradilo ma to? Áno aj nie. V prvom rade pri kúpe takýchto vecí nie som prekvapený až po rozbalení.

Vidíte, že som si vybral biely. Dôvod je, že tmavý nie je čierny ale tmavosivý. Apple má momentálne radšej šedé odtiene a ja trvám na čiernej. Alebo bielej. Podľa mňa som si u homepodu vybral bielu ako lepšiu možnosť aj keď u multimediálnej techniky je tmavá skoro ako povinná farba. Možno zmením názor, keď tmavý homepod uvidím naživo.

Ale to sa pravdepodobne nestane. Slovensko nie je tá šťastná tretia krajina. Možno tretí svet ale tak či tak, najbližšie sa predáva v Spojenom kráľovstve.

To by však nebol problém, po Apple Watch som musel až do nemeckého Apple Store a ani s nimi to ani dnes nie je bohviečo – oceľové trojky nie sú a určite ani nebudú.

Pretože som si však uvedomil, že Homepod je lowbudget Airplay reproduktor, tak už z tohto titulu nebolo nad čím váhať.

Doteraz som totiž mal len riešenia cez bluetooth a sebelepší reproduktor mi už robí problém neustále pripájať z iOS zariadenia. Airplay je pohodlnejšia možnosť. To viem od prvých chvíľ po rozbalení Homepodu.

Sranda je, že na fotkách ani nevieš ako veľké to je. Buď je to plechovka od piva alebo je to sud. Asi až naživo si to nejako zrovnám v hlave. Krabica je ťažká a už naznačuje, že je to väčšia vec.

Pri porovnaní s iPadom či iPhonom sa to však mení – veď jeho priemer je taký ako výška iPhone 5S.

Jeho hmotnosť je však celkom cítiť – asi dve kilá.

Ako hrá. Plne uspokojivo. Nebudem tu riešiť či je to pre uši netopierov ale podotknem prítomnosť subwooferu, čo dosť mení hru ak porovnávam s mojim doterajším bluetooth reproduktorom. No a ďalšia zmena je jeho schopnosť dosť zaplniť miestnosť zvukom. Dokonca tak, že Netatmo schované úplne mimo ho začulo a začalo posielať notifikácie o hluku, čo nerobilo ani vtedy, keď som spustil ten môj Creative bluetooth reprák, ktorý je len dva metre od interného čidla Netatmo.

Viac než reprák

Väčšina reakcií ľudí je, že „na reprák je to drahé“. No asi áno, číňan predáva repráčky od pár eur. V skutočnosti však ideme na to tak, že je to vážne lowbudget reprák a s výhodou, že je to Apple pre Apple. Ak mám iPhone, iPad, mac, tak prečo si mám robiť násilie?

Je to však naozaj viac než reprák. Akonáhle mám Homekit vybavenie, akože mám, tak už vtedy sa to lepšie doplní domov. Vypínam Hey siri z môjho iPhone aj iPadu. Už nebudú na nich sledovať túto frázu. Nechávam to čiste na Homepod. V tomto momente teda môžem (nieže by som chcel) vyvolávať po miestnosti, aby mi to zaplo svetlo. Nerobím a ani to nechcem robiť ani často a ani rád. Tému hlasového ovládania by som rád rozobral v nejakom článku ale v stručnosti – podľa mňa je to skôr núdzové ako praktické. Nielen kvôli jazyku.

Ako veľmi vadí, že to nie je „slovenské“

Iste, časť možností je značne limitovaná tým, že nie je určený na slovenský trh. Ale to je spojené s tým, že Siri nechce slovenčinu. Anglicky sa s ňou dá baviť i keď otázky na reštaurácie lakonicky odmietne s tým, že takáto informácia nie je možná v Slovakia.

Našťastie odpovedá na iné otázky, počnúc počasím, dátumom, časom ale aj vyhľadáva z „gúglu“.

Apple Music

Je fakt v Homepode maximálna priorita. Bez účtu v podstate nejde zavolať na Homepod „play Depeche Mode“. Podcasty – ak nejaké odoberáte“ však frčia skvele.

Ako na hudbu? No prvotný krok je zobrať iPhone (iPad, Mac) a naklikať si frontu s hudbou. Spustiť, prepnúť Airplay na Homepod. Potom už môžem volať na Homepod príkazy ako next, stop, play a aj sa pýtať, čo je to za kapelu a pesničku. PLay more like this však nezafunguje (lebo nemám Apple Music).

Prečo ho mať?

1. Je to lowbudget Airplay reproduktor,

2. Hrá skvele,

3. Po výjdení Airplay2 bude možné mať viac Homepodov a čarovať s multiroom a podobne.

Na aké námietky nereagovať?

1. za toľko peňazí je to málo – nezmyselný argument, moje peniaze nie sú tvoje a naopak, nemožno zobecňovať :-)

2. na môj Andro… (sa prebuď mám iPhone, plesk)

3. nejde Siri – ide! Ale presne tak nejde Siri ani na iPhone

4. verím viac osvedčeným výrobcom reprákov – okrem Sonos však všetci frčia na bluetooth

5. som netopier a to nie je pre mňa – tak sa zaves do prievanu a počúvaj farby.