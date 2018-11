Prešiel som z Apple Watch Series 0 na Series 4”

Možno budem otravný – mini recenzia majiteľa Series 0 po kúpe Series 4.

1. nebavme sa o cene,

2. proste tú sumu máš (do 800 eur).

3. neriešime teda ako moc sa tie peniaze oplatí vraziť do AW

Triezvo vzaté, pohľadom sa toho veľa nezmení. Cyril (admin FB skupiny o AW) lakonicky poznamenal, že to kompenzoval zlatým prevedením. Mne však k tej farbe nepasuje Link Bracelet.

Hlavný rozdiel je rýchlosť avšak musím poznamenať, že niektoré akcie predsa len chvíľku trvajú.

Druhý bod je obrazovka a prechod displeju z hranetého na zaoblené rohy. Zmenili sa aj doterajšie ciferníky – komplikácie majú iné tvary a fyzický priemer ciferníkov je väčší.

Obrazovka radikálne pozmenila tvar tela, ktorý je síce stále bez zmeny ale kompletne všetky tvary, zaoblenia sú odlišné.

Series 0 mala “unibody” design ale Series 4 má oceľový vlastne iba rám. Spodok je tmavý a vsadený do rámu. Tu som trošku smutnejší, viac mi imponuje kompaktné telo.

Prvé dni mi veľmi imponuje nový ciferník s 4 rohovými komplikáciami a 4 komplikáciami vnútri kruhu. Je skvelý.

Spotrebiteľská rada pre majiteľov jednotlivých sérií:

S0: prejdite na S4

S1: prejdite na S4

S2: prejdite na S4

S3: začnite uvažovať o S4

Moje preferencie: nechcem hliníkové (prosím nezaťažujte diskusiu, mňa nepresvedčíte na hliník a vy už ste si vybrali), nepáčia sa mi tmavosivé a čierne telá AW, preferujem leštenú svetlú lesklú oceľ a pozlátené resp zlaté.

Čoho som sa nedočkal: always on – nepotrebujem plné zobrazenie ale vážne by som chcel aspoň minimalistické zobrazenie času. Vysielačka mohla fungovať na bočné tlačítko – spúšťanie docku som aj tak nikdy neocenil.