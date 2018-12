EDGE bude nahradený, prehral vojnu prehliadačov

Pred rokmi zúrila skutočná vojna medzi prehliadačmi. Dnes zrejme EDGE prehral bitku. S kolegom z vlastného tímu. A bude nahradený kúpeným hráčom od konkurencie. Prosím, prosím, ešte mi príďte hovoriť, že MS EDGE je to, čo začneme všetci používať, lebo to je FIJUČR. Bol vpredu, bol na hrane. A práve vykročil vpred.

Tak vám porozprávam prečo.

1. na domáce používanie je dnes lautr jedno, čo používaš. *

2. jadrá renderujúce kód do vizuálnej podoby na obrazovke sa menia, zlepšujú a dnes už nemajú zásadné problémy. To, čím sa „bojuje“ je rozhranie a podpora prostredia (veci naviac, ktoré prišelci v danom systéme nedokážu poskytnúť) alebo naopak podpora funkcií iného prostredia v hostiteľskom systéme.

3. EDGE odrezal všetko, čím je výnimočný Internet Explorer.

4. našťastie výnimočnosti Internet Exploreru ocenia najmä ľudia vo firemnom prostredí a v prostredí Windows.

5. Akonáhle však začneš váhať, poskytneš naraz dve klientske prostredia, začneš pôsobiť neisto.

6. Keď ľuďom makajúcim na homogenite svojich prostredí, prezradíš, že ich vypiplané veci v novom EDGE nepôjdu, tak im môžeš sľubovať, čo len chceš, nakoniec to nevýjde.

7. oni totiž síce o homogénnom prostredí len snívajú, v skutočnosti za sebou ťahajú miliardy dôvodov prečo by chceli zachovať viac než sami tušia.

8. naštve ťa aj drobný problém v novom EDGE, aby vzbudil nedôveru a obavy.

9. doteraz som nepochopil existenciu EDGE. Jadro je to isté, ohraničili mu len možnosti, ktoré zvládal rovnako prítomný Internet Explorer.

10. neviem si prakticky predstaviť ako vo firme vysvetľujete ľuďom, že na túto konkrétnu vec máte používať túto ikonku a na túto druhu, zasa túto novšiu.

11. nezbavuj sa svojich predností. Ak v IE máš špeciálnu podporu naviazanú na svoje ďalšie produkty, vážne to nedávaj preč.

12. ak začneš rozvíjať aktivity „prejdeme na EDGE“, tak sa zamyslite, či to stihneme, lebo MS to zruší vlastne hneď ako to dokončíte. Verte tradícií, dôverujte intuícií.

* ak je to Opera, nie je to tak jedno :) len si rebel. A nikoho nezaujíma, že si. (prečítaj si viac)

via theverge