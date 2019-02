Prestal ma baviť KODI, čo miesto neho?

Už mám toho dosť. KODI som skúsil najprv na Raspberry 3. Takmer okamžite som zistil, že si neradí s HD Audio.

Infuse na Apple TV 4

Tak som pátral a hľadal lepší hardware. Trvalo to dlho, tak prezradím: cuBOX. Ten konečne neodmietal do receiveru posielať aj audio stopy s HD Audio. Viete, sranda je v tom, že ak už raz máte stopu v HD Audio tak rPI neposlalo proste do receivera nič.

Nejaký čas som teda venoval odladeniu prostredia KODI. Stálo to niekoľko opakovaní. A po toľkom čase to viem opísať ako snahu udržať 10 šteniat pokope.

Potom ma relatívne bohaté prostredie KODI začalo iritovať svojim princípom. Si vo vchode. Aby si sa dostal do tretieho poschodia, tak najprv prvé, potom druhé, potom zistíš, že si v zlom baráku, tak naspäť. A znova, prvé, druhé, tretie, štvrté, ops, naspäť. Tretie poschodie a teraz prvý byt, vojsť do hajzla. Aha, naspäť, druhý byt, miesto predsiene rovno hajzel. Sakra. V treťom byte, v spálni v skrini úplne hore v krabici je konečne to, čo potrebujem.

To by ani tak neiritovalo. Koniec koncov, po skonfigurovaní už máš celkom odladené rýchle prístupy typu „najnovšie diely seriálov, najnovšie pridané filmy“. Dokonca tak, že po pozretí z týchto panelov zmiznú samy.

Superfajn je vcelku bezproblémová spolupráca s telkami, receivermi, ale hlavne s diaľkáčmi (HDMI-CEC).

Lenže… časom zisťujem, že z nejakých neznámych príčin nestíha video. Obraz sa zasekne chvíľku a znovu ide. A toto sa deje každé tretie-štvrté video. Tak toto už fakt nie.

Liekom bol HandBrake a prebalenie do MP4. Ale kto má čas 3-4 hodiny?

Simultánne som však propagoval Infuse. Mal som ho celý čas na Apple TV4. Vlastne len preto, že je to geniálny prehrávač na iPad a keď si ho zaplatíš, máš ho na iPhone, na iPade, na Apple TV4.

Pred pár týždňami som si však povedal, že už stačilo trápenia s KODI.

Neviem ako to tí ľudia robia, no tímy KODI by mali asi zapracovať na užšom zameraní na hardware. Miesto podporovania každej nefunkčnej plečky, robiť čo najlepšie odladenie HW a SW. Ale to sa nikdy nestane.

Infuse neseká videami. Nemá toľko možností avšak napriek tomu by si UXáci z KODI mali chytiť nos a pochopiť, že UI princípy z 90tych rokov treba vyhodiť oknom a začať sa učiť ako ovládať TV rozhrania napríklad z Apple TV.