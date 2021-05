AirTag a tag…

Bolo jasné, že z ostatnej keynote si kúpim hlavne AirTag. iPad s M1 musím nechať zatiaľ tak, pretože mám rok starý. Avšak vidím v ňom budúcnosť. Ale viac v iPadOS. Nové iMacy ma zaujímali do chvíle, kým som zistil, že nie sú aj 27″ ale inak sú úžasné.

Objednal som štvorbalenie, kľúčenku ale aby som ho mohol skúsiť, tak som pridal ešte tento jeden kus a k nemu ten case na batožinu. Štvorbalenie však ešte len očakávam. Na prvé dojmy jeden kus bude stačiť.

Po rozbalení a vytiahnutí fólie sa už na iPhone ozve, dvakrát potvrdíte a je to hotovo.

Čo som očakával od AirTag?

Hlavne to, aby sa choval ako zariadenia vo Find My iPhone. To by otváralo všetky cesty k upozorneniam napríklad na príchod a odchod z nejakej zóny. Mohli by sa robiť rôzne detekcie v Homekite.

Čo však Airtag ponúkol?

V aplikácií sa AirTag nezaradí medzi Zariadenia. Apple vytvoril novú sekciu s názvom Predmety.

Tým pádom moje očakávania v zmysle použitia Skratiek a Homekitu padli. Aktuálne nič netušia o ziadnych predmetoch a už vôbec nie o AirTagu.

Napriek tomu je AirTag dobrý?

Áno. Plní to, čo sľubuje. Určite nie horšie než rôzne čínske „tagy“. V aplikácií Find My iPhone teda vojdem do Predmetov a zobrazím si možnosti jedného z AirTagov:

Možnosti teda sú a sú očakávateľné a plnia niekoľko scenárov:

Prvá je „Prehrať zvuk“: niekde nablízku je tá vec ale netuším, kde. Po zvolení AirTag začne pípat.

Druhá je „Navigovať“: tu sa bez novších iPhonov nezaobídete pretože potrebný chip k jemnej navigácií (videli ste v Keynote) sa zobrazí iba na nich. V tomto scenári je predmet odomňa ďalej ale v rozsahu povedzme pár metrov, pár desiatok metrov. A stále ho nepovažujem za ukradnutý či stratený. Len som moták a neviem kde je…

Tretie „Hlásenia“ sú zosivené ak je AirTag veľmi blízko spárovaného mobilu. Ak však neviete, kde je a je dosť ďaleko, voľbu môžem zapnúť a vtedy sa _MOJE_ zariadenia začnú zaujímať o AirTag a ak sa ocitne blízko nich, začnú posielať notifikácie.

Štvrtý režim „Stratené“ je ten,, čo nepotrebujete zažiť. Znamená to, že tu sa už uplatni „mesh“ sieť mobilov (aj Android) a AirTag sa môže ohlásiť cez akékoľvek cudzie Apple zariadenie a mne pošle upozornenie, polohu atď.

Aké iné scenáre?

To teraz naozaj neviem povedať, či všetko, čo si predstavíte bude funkčné. Určite funguje, že ak si tašku nechám v aute, tak sa aspoň dozviem, kde je.

Chcel som si AirTag napárovať na akcie v domácnosti (Homekit) avšak na toto zatial môžem zabudnúť. Rád by som mal totiž presnejšiu detekciu príchodu domov, prípadne som chcel, aby Homepody ma pomocou AirTagu „vycítili“ a hudbu prepínali podľa neho.

Využijem AirTagy?

Ale isteže. Baterka tam má vydržať celé mesiace – asi menej ak ho budem v kuse prezváňať. Takže len si nájdem spôsoby ako ich umiestniť a pokiaľ možno mali by splniť to, že už by som ich nemal vnímať.

Nie sú to interaktívne zariadenia, takže ich úloha bude v tom, že ma nebudú „iritovať“.

Ten čínsky tag, ktorý som pred pár rokmi kúpil bol otravný a tak agresívny, že sa mi nechcelo ho už zapínať.

Tag tak.

Vďaka predajni iStyle za ochotu mi vyriešiť objednávku aj „osobne“ bez bazírovania na „počkajte si, pošleme vám mail“. Preto som si AirTag mohol vyskúšať ešte pred víkendom.