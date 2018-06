TOP10 z roku 2017

Už som na to skoro zabudol. Tak poďme na to bleskovo. Idem oceniť desať vecí, ktoré si považujem za užitočné.

Najprv však prierez mojimi TOP10. Je totiž zaujímavý

Do roku 2007 je to statické poradie. Predznamenáva zmenu, ktorá sa neodohrala v rebríčku. Nikdy som v ňom nespomenul domáci PC s Windows. Nikdy si to nezaslúžil. Vo vynechanom roku 2010 som dokonca dokúpil iPad a ten sa naplno prejavil. Viete, čo je zaujímavé? Snažil som sa od roku 2007 v rebríčku nespomenúť iPhone. Dokonca až tak, že po vynechávke medzi 2006 a 2009 som rebríček zredukoval.

Po roku 2009 ma celkom jednoznačne prestali baviť prehliadače. Nezávislácka megamoziporácia postupne potupne zmrvila Firefox a uvoľnila miesto budúcemu vlku v ovčom rúchrome. A to predznamenalo moju averziu k veciam od Google – podrezali tomu žily ukončením Readera a skončilo to tak, že ma zvyk drží ešte u gMailu.

Ďalšie roky som sa už vykašľal na čisto softvérový rebríček, začal to spomenutý iPad. Potom som objavil vapovanie, v ére Mac bolo najurgentnejšie riešenie na čítanie ebookov. Od roku 2007 som totiž čítal v iPhone (Stanza). Tá však časom skončila.

V roku 2014 som ešte spísal TOP10 a potom už znova nie. Zavŕšil som zámenu počítačového hardware (EIZO), Popcorn si zažil ešte hviezdne obdobie.

Opäť som po tom povynechával. Nebyo o čem?

1. iPad – dlhodobo považujem za top zariadenie pre moje domáce používanie,

2. KODI – na Popcorn Hour som sa vykašlal, z jediného dôvodu – aj inovované rozhranie stálo za prd. KODI má muchy aj HW má muchy ale žije sa s ním ďaleko lepšie,

3. Apple Watch – filter.

4. iPhone – ťažko som sa rozhodoval (10 sekúnd) a dal som ho pred Kindle. Lebo je to model X.

5. Kindle – po ére softwarových čítačiek už ani náznakom neuvažujem o tom, že by som čítal nejako inak a na niečom inom.

6. Photoshop – môj obľúbenec :)

7. 1Password – zázrak na heslá.

8. WoT – kvôli nemu som dokonca dokúpil PS4pro :)

9. Philips Hue – homekit osvetlenie, to som vymenil za dovtedajšie riadené cez RC.

10. WordPress – nepíšem už tak často, aby som ho dával príliš hore.

Homepod sa sem ešte nevmestil :-)

